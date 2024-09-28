Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı, kadın girişimcilere yönelik büyük fırsatlar sunuyor. Programın sonunda başarılı kadın girişimciler, yıl sonunda ödüllerine kavuşacak.

Kadın girişimciler artık daha güçlü

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği ile yürütülen program, özellikle "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme" modülü ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda, kadın girişimcilerin projeleri eğitimler ve mentör desteğiyle güçlendiriliyor.

Program dahilinde yarışmaya katılan 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer alıyor. Kadın girişimciler, Ulusal Akademi etkinliğinde eğitim alarak, kendilerine atanan mentörlerle birlikte projelerini geliştirmeye devam ediyor.

4 farklı kategoride ödüller

program kapsamında eğitimlerini tamamlayan kadın girişimcilere 4 farklı kategoride ödül verilecek: "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci" ve "Genç Kadın Girişimci". Bu kategorilerdeki başarıları ile kadın girişimciler, temiz teknoloji alanında yenilikçi fikirlerini daha da ileriye taşıma şansı yakalayacak.