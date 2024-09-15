Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Oya Eroğlu’nun öncülüğünde ve GİFED Yönetim Kurulu’nun desteğiyle “Küresel Ekonomide Kadın Liderler İttifakı (AWOLE)” resmen kuruldu. Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerdeki kadın girişimcilerin küresel arenadaki etkisini güçlendirmek amacıyla oluşturulan bu ittifak, stratejik bir platform olarak dikkat çekiyor.

Bölgesel gelişime yönelik stratejik hedefler

AWOLE, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerde faaliyet gösteren kadın girişimci derneklerini bir araya getirerek, bölgesel ihtiyaçlara yönelik stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Kadın girişimcilerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak, karşılaştıkları pazar engellerini aşmalarına yardımcı olmak ve uluslararası ticaret fırsatlarını artırmak ittifakın temel öncelikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve yeni pazarlara girişte rehberlik sağlama gibi stratejik hedefler de bu ittifakın önemli misyonları arasında bulunuyor.

Eroğlu: “Kadın girişimcilerin gücünü arttıracağız”

GİFED Başkanı Oya Eroğlu, AWOLE’nin kadınların ekonomik karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir platform olmayı amaçladığını belirtti. Aynı zamanda, uluslararası politika ve karar alma mekanizmalarını etkilemek için stratejik savunuculuk faaliyetlerinin de ittifakın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. “Kadın girişimcilerin haklarını savunacak, küresel düzeyde bir güç birliği oluşturacağız” diye ekledi.

17 ülkeden kadın girişimciler bir araya geliyor

AWOLE, 17 farklı ülkeden kadın girişimci derneklerini tek bir çatı altında buluşturan uluslararası bir platform olarak faaliyet gösterecek. Arnavutluk’tan Azerbaycan’a, Türkiye’den Slovenya’ya kadar geniş bir coğrafyada yer alan dernekler, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi adına işbirliği yapacak.

Türkiye’den güçlü destek

Türkiye’den AWOLE’ye katılan dernekler arasında Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) gibi önemli kuruluşlar yer alıyor. Bu dernekler, ittifaka güçlü katkılar sunarak kadın girişimcilerin bölgesel ve küresel arenadaki etkisini artıracak.