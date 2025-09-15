Kütahya’nın kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı, kapsamlı tefrişat, tadilat ve tamirat çalışmalarıyla şehrin dokusuna uygun bir şekilde restore edildi. Açılış törenine, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Eyüp Kahveci, tarihi mekanların kent kimliği için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi Yüksek Kahvemizin bize anlattığı bir gerçek var: Şehirler; kültürüyle, hatıralarıyla ve hafızasıyla var olur. Biz de bu hafızayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı, geçmişin ruhunu bugüne taşıyarak Kütahya’mıza değer katacak.”

Yenilenen Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı, sadece bir tarihi yapı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak da hizmet verecek. Kütahyalıların buluşma noktası olması hedeflenen mekânda, geleneksel kahve kültüründen sanatsal etkinliklere kadar pek çok faaliyet gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde vatandaşlar, hem tarihi dokunun korunarak yeniden hayata geçirilmesinden hem de şehrin kültürel yaşamına katkı sağlayacak yeni bir mekanın hizmete girmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu projeyle birlikte Kütahya Belediyesi, şehrin tarihi mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma vizyonunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.