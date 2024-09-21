Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçının hemen ardından Kayseri'ye dönmeyen sarı-kırmızılılar, İzmir'de kampa girerek hazırlıklarını tamamladı. Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak bu kritik mücadelede, Kayserispor sezonun ilk galibiyeti için İzmir'de sahaya çıkacak.

İzmir, bu hafta Süper Lig’e ev sahipliği yaparken, Göztepe taraftarları da takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini alacak. Kayserispor ise İzmir'den 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Ligde oynadığı 4 maçtan 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrılan Kayserispor, Göztepe karşısında etkili bir oyun sergileyerek galibiyete uzanmak istiyor.

Göztepe-Kayserispor maçı, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de İzmir’de oynanacak.