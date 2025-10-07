Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024 sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 15-59 yaş grubundaki 18 bin 275 kadın ile yapılan yüz yüze görüşmelerle yürütüldü ve kadınların şiddet deneyimleri, risk faktörleri, sonuçları ve farkındalık seviyelerini ortaya koydu.



Araştırma, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ısrarlı takip ve dijital şiddeti hem yaşamın herhangi bir dönemi hem de son 12 aylık dönemde inceledi. Yeni dönemde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan dijital şiddet ve ısrarlı takip ilk kez araştırmaya dahil edildi.

Fiziksel şiddet: Yaşamının herhangi bir döneminde kadınların %12,8’i fiziksel şiddete maruz kaldı.

Yaş grubu dağılımı: En yüksek risk %14,7 ile 35-44 yaş grubunda görüldü. Bu grubu %14,3 ile 45-59 yaş, %11,9 ile 25-34 yaş grubundaki kadınlar izledi.

Şiddet türleri: Araştırma sadece eş/eski eş kaynaklı şiddeti değil, tüm aile üyeleri, sosyal çevre ve yabancılar tarafından uygulanan şiddeti kapsıyor.

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin boyutlarını belirlemek, risk faktörlerini tespit etmek ve farkındalık ile mücadele yöntemlerini ortaya koymak olarak açıklandı.