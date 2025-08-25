Narlıdere Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında her yıl düzenlediği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) yeniden başlatıyor. Başvurular 1 Eylül itibarıyla alınacak, eğitimler Ekim ayında başlayacak ve 16 hafta sürecek.

Eğitim programının hedefleri

KİHEP ile katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor. Program, kadınların bilgi ve özgüven kazanmalarını sağlayarak günlük yaşamda ve kamusal alanda daha güçlü bireyler olmalarına katkı sunuyor.

Eğitimler ve sertifika

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Av. Ferda Demirbaş tarafından Narlıdere AKM’de verilecek eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Başvurular, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne yapılabileceği gibi 0232 239 73 00 numaralı telefondan da alınacak.

KİHEP nedir?

KİHEP, kadınların yerelde örgütlenmesi ve toplumsal dönüşüm için harekete geçmelerini sağlayan bir programdır. Kadının insan hakları çerçevesinde yasal hakları ele alırken, yasal okur-yazarlık farkındalığı yaratmayı, kadınların kendi kendini güçlendirmesini ve grup üyeleri arasında dayanışmayı geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim konuları

Programda Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları, Kadın ve Cinsellik gibi başlıklar yer alıyor.