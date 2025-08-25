Konak Belediyesi’nde bugün yapılacak iş bırakma eylemi öncesinde tartışmalar hız kazandı. Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, belediye hukuk müdürlüğü aracılığıyla eyleme katılacak memurlar hakkında tutanak tutulacağı talimatı verildiğini açıkladı. Erdağ, bu girişimi “sendikal haklara, hukuka ve demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi.

Demokrasi ve sendikal haklara saldırı

Erdağ, yaptığı açıklamada, “Konak Belediyesi’nde iş bırakma eylemi öncesi gönderilen talimat, sadece belediye çalışanlarına değil, hukuka ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Ne baskılar ne tehditler ne de tutanaklar emekçileri yıldıramaz” dedi. Belediye yönetimini, emekçilere baskı uygulamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Yargı önünde hesap verecekler

Erdağ, belediye çalışanlarının insanca yaşamak, hak ettikleri ücreti almak ve sosyal haklarını savunmak için onurlu bir mücadele yürüttüğünü belirtti. İş bırakma eyleminin anayasal haklara dayandığını vurgulayan Erdağ, “Sendikal haklara uzanan bu eller boş dönecektir. Belediye emekçilerini tehdit edenler, hem yargı önünde hem de kamu vicdanında hesap verecek” dedi.

Emek, onur ve özgürlük vurgusu

Açıklamasında emekçilerin yanında olduklarını vurgulayan Erdağ, “Bugün Konak’ta direnen her bir belediye emekçisinin yanındayız. Emeğe, onura ve özgürlüğe sahip çıkıyoruz. Baskılara, tehditlere ve tutanaklara boyun eğmiyoruz” ifadelerini kullandı.