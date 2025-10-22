TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan bir başvuru, “kadınlara zorunlu askerlik geliyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu.

Kadınlara zorunlu askerlik tartışması büyüyor

Bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğu dilekçede kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu belirterek, “Kadınlar da askerlik yapmalı” talebinde bulundu.

Başvuru sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu başvuru kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, kadınlara askerlik zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğini tartıştı.

Henüz resmi bir karar yok

TBMM kaynaklarından alınan bilgilere göre başvuru, bireysel bir talep olarak kayda geçti. Kadınlara zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin herhangi bir resmi karar veya düzenleme bulunmuyor.

Anayasa’daki eşitlik ilkesi gerekçe gösterildi

Başvuru sahibi vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkesine atıfta bulunarak kadınların da askerlik görevini yerine getirmesi gerektiğini savundu. Ancak şu an için bu yönde bir yasal değişiklik gündemde değil.