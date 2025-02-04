Kadınların vücudu, sağlık sorunlarını haber veren sinyallerle iletişim kurabilir. Ancak bu belirtiler göz ardı edilirse, daha ciddi hastalıklara yol açabilir. Acıbadem LifeClub’tan Uzm. Dr. İrem Önlen, kadınlarda gözlemlenebilecek ve mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli sağlık sinyallerine dikkat çekti.

Vücudun sinyallerine kulak verin

Vücudun verdiği sinyaller bazen ihmal edilebiliyor, ancak bu işaretler erken teşhisle birçok ciddi sağlık sorununun önlenmesini sağlayabilir. Uzm. Dr. İrem Önlen, bu sinyallerin doğru şekilde yorumlanmasının sağlıklı bir yaşam sürdürme açısından önemli olduğunu vurguluyor.

6 önemli belirti

Adet dönemi semptomları: Aşırı kramplar, yoğun kanama veya düzensiz adet döngüsü, hormonal dengesizliklerin ya da polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Memede ağrı ve şişlik: Meme ve koltuk altında hissedilen şişlikler veya meme görünümünde değişiklikler meme kanserine işaret edebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı ve düzenli mamografi kontrolleri aksatılmamalıdır. Vajinal akıntı: Vajinal akıntıdaki renk, koku veya kıvam değişiklikleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklara ya da rahim ağzı kanserine işaret edebilir. Jinekolog kontrolleri bu durumda hayati önem taşır. Post-Menopozal kanamalar: Menopoz sonrası yaşanan kanamalar, miyom ya da polip gibi sorunların yanı sıra endometriyum kanseri belirtisi olabilir. Bu durumda bir uzmana başvurulmalıdır. Kemik erimesi ve kırıklar: Menopozla birlikte östrojen hormonunun azalması, kadınları kemik erimesine yatkın hale getirir. Hafif darbelerde bile kırıklar oluşuyorsa, mutlaka kemik yoğunluğu ölçümü yaptırılmalıdır.

Bedenin sürekli yorgun hissetmesi demir eksikliği, tiroid problemleri veya kronik hastalıkların habercisi olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka kan testleri yapılarak bir uzman tarafından değerlendirme yapılmalıdır.