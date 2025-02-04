Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı ocak ayında otomobil satışları yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,8 düşüşle 12 bin 710 adet olarak gerçekleşti.

Her ne kadar yıllık bazda bir daralma yaşansa da otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 75,2 oranında büyüme gösterdi. Otomobil pazarı bu dönemde yüzde 87,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 36,7 oranında artış kaydetti.

Segment ve gövde tipi tercihleri

Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31 bin 455 adetle yüzde 56,2 pay alırken, B segmenti otomobiller 14 bin 419 adetle yüzde 25,8 paya sahip oldu. Gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise, SUV otomobiller yüzde 57,4 pay ve 32 bin 136 adet satışla en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı.

Yakıt ve şanzıman tercihleri

Otomobil pazarı motor tiplerine göre incelendiğinde, benzinli otomobiller yüzde 48,5 pay ve 27 bin 130 adetle liderliğini sürdürdü. Hibrit araçlar yüzde 29,7 pay ve 16 bin 642 adetle ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobiller yüzde 11,1 pay ve 6.225 adetle üçüncü sırada bulundu. Ayrıca, otomatik şanzımanlı otomobiller 52 bin 908 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 3 bin 36 adetle yüzde 5,4 paya sahip oldu.

Hafif ticari araç pazarında gövde tipi tercihleri

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 9 bin 671 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13 pay ve bin 657 adetle ikinci sırada yer aldı.