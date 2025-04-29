Kadın sanatçılardan oluşan topluluk, 30 Nisan saat 20:30'da Dorian Sanat Akademi'de sahne alacak.

Kadınların Sesi sahnede güçlü mesajlar verecek

30 Nisan 2025 Salı akşamı İzmir'de müzikseverleri özel bir etkinlik bekliyor. Dorian Sanat Akademi, kadın sanatçılardan oluşan "Kadınların Sesi" topluluğunu ağırlayacak. Saat 20:30'da başlayacak konserde izleyicilere duygusal ve güçlü bir müzik deneyimi sunulacak.

Duygu dolu repertuar, güçlü kadın sesleri

Topluluk, sahneye taşıdığı repertuarla kadınların toplumsal sesini müzik yoluyla ifade etmeyi hedefliyor. Etkinlikte özgün besteler ve tanınmış eserlerin yeniden yorumları yer alacak. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, hem duygusal hem de sanatsal açıdan dolu dolu bir akşam vadediyor.

30 Nisan İzmir Kadınların Sesi etkinlik bilgileri:

Etkinlik: Kadınların Sesi

Tarih: 30 Nisan 2025 Salı

Saat: 20:30

Mekan: Dorian Sanat Akademi, İzmir

Dorian Sanat Akademi resmi web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.

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