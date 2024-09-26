Muhtar Nihat Çağan öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Çelik’in de sahne aldığı kutlamaya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve köy halkı katıldı.

Etkinliğin hazırlanmasında büyük emek sarf eden Muhtar Nihat Çağan’ın yanı sıra, Yarımada Yörükler Derneği Başkanı Ayhan Alp de önemli katkılarda bulundu. Kadıovacık halkı, bu özel gün için dayanışma örneği göstererek etkinliğin başarısına büyük katkı sağladı.

Etkinlikte sahne alan ünlü sanatçı Çelik, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, Aytaç Dinletir yönetimindeki orkestra ve solist Bahar Şahin’in performansıyla Türk sanat müziği ve 90’lar parçalarından oluşan etkileyici bir repertuar sunuldu. Konser, davetlilere müzik ziyafeti yaşatarak geceye renk kattı.

Kadıovacık köyü, bu etkinlik sayesinde hem geçmişini yad etti hem de birlik ve beraberlik içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirmiş oldu. Tüm katılımcılar, bu tarihi anı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, Kadıovacık’ın geleceğine dair umut dolu mesajlar verdiler.