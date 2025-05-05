Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, nikah törenine dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir Gamze Türkmen ile nişanlı olan Ezildi, daha önce yaptığı açıklamada nişan töreni için 500 bin lira harcadığını belirtmişti. Nişan sürecinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştirilen Ezildi, nikah töreninde de benzer şekilde sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü.

Nikah paylaşımları dikkat çekti

Ezildi, nikah anlarından kareleri takipçileriyle paylaşırken, yakın zamanda bir düğün organizasyonu da gerçekleştireceğini duyurdu. Nikahın sade bir törenle gerçekleştiği ve çiftin aileleri ile yakın çevresinin katıldığı öğrenildi.

Kadir Ezildi'nin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.