NBA Play-Off Çeyrek Final'de Boston Celtics ile Knicks karşı karşıya geliyor. Yayın saati, platform ve maç detayları haberimizde.

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Boston Celtics - Knicks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA'de Play-Off heyecanı sürüyor. Boston Celtics ile New York Knicks, 6 Mayıs 2025 Salı gecesi karşı karşıya geliyor. Çeyrek Final etabındaki mücadele, Türkiye saati ile 02:00'de başlayacak.

Boston Celtics - Knicks maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, Tuttur TV kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Tuttur TV, çeşitli dijital platformlar üzerinden yayın yapmaktadır. Yayın, sadece erişim hakkı olan kullanıcılar tarafından izlenebilmektedir.

Yayıncı Platform Erişim Yolu Yayın Durumu
Tuttur TV Türksat, internet, mobil Şifreli
Bilgi Detay
Maç Günü 6 Mayıs 2025 Salı
Başlama Saati TSİ 02:00
Yayın Kanalı Tuttur TV
Yayın Durumu Şifreli
Maçın Oynanacağı Yer TD Garden, Boston

Boston Celtics - Knicks maçı nerede oynanacak?

NBA Play-Off Çeyrek Final maçı, TD Garden adlı spor salonunda oynanacak. Burası, Boston Celtics'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan, ligin en köklü salonlarından biridir.

Kaynak: HABER MERKEZİ