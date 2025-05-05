NBA Play-Off Çeyrek Final'de Boston Celtics ile Knicks karşı karşıya geliyor. Yayın saati, platform ve maç detayları haberimizde.
Boston Celtics - Knicks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NBA'de Play-Off heyecanı sürüyor. Boston Celtics ile New York Knicks, 6 Mayıs 2025 Salı gecesi karşı karşıya geliyor. Çeyrek Final etabındaki mücadele, Türkiye saati ile 02:00'de başlayacak.
Boston Celtics - Knicks maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka, Tuttur TV kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Tuttur TV, çeşitli dijital platformlar üzerinden yayın yapmaktadır. Yayın, sadece erişim hakkı olan kullanıcılar tarafından izlenebilmektedir.
|Yayıncı Platform
|Erişim Yolu
|Yayın Durumu
|Tuttur TV
|Türksat, internet, mobil
|Şifreli
|Bilgi
|Detay
|Maç Günü
|6 Mayıs 2025 Salı
|Başlama Saati
|TSİ 02:00
|Yayın Kanalı
|Tuttur TV
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Maçın Oynanacağı Yer
|TD Garden, Boston
Boston Celtics - Knicks maçı nerede oynanacak?
NBA Play-Off Çeyrek Final maçı, TD Garden adlı spor salonunda oynanacak. Burası, Boston Celtics'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan, ligin en köklü salonlarından biridir.