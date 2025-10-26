Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtısı sonrası aylar süren tedavi sürecinin ardından ilk kez kameralara yansıdı.

75 yaşındaki sanatçı, bir balıkçıda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

9 ay süren tedavi süreci

Usta oyuncu, geçtiğimiz Şubat ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Dört ay yoğun bakımda, beş ay da fizik tedavi merkezinde kalan İnanır, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Doktorların gözetiminde evinde dinlenen sanatçı, toplam dokuz ay süren tedavisinin ardından yeniden görüntülendi.

Son halini Mehmet Emin Ekmen paylaştı

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Kadir İnanır’ın son halini sevenleriyle paylaştı.



Ekmen, paylaşımına şu notu düştü:

“Günün sürprizi Kadir abiyle karşılaşmak oldu. Onu zihnen ve bedenen sağlıklı görmek beni mutlu etti. Emeği ve çabasıyla barışın simgesi olmuş bir insan Kadir abi.”

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Paylaşımda yer alan fotoğraflarda, Kadir İnanır’ın moralinin yerinde olduğu ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği görüldü.

Sanatçının yakın çevresi, tedavisinin olumlu ilerlediğini ve kontrollü olarak sosyal ortamlara katıldığını belirtti.

Kadir İnanır kimdir?

1949 yılında Ordu’da doğan Kadir İnanır, Türk sinemasının en tanınan jönlerinden biri olarak tanındı.

Kariyeri boyunca 100’ün üzerinde filmde rol alan İnanır, özellikle “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım” ve “Tatar Ramazan” gibi yapımlarla hafızalarda yer etti.