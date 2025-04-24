Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Kadir Uçar, 22 Nisan 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Teşkilata veda mesajı yayımladı.

Kadir Uçar görevinden ayrıldı

Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Kadir Uçar, 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parti teşkilatına hitaben bir veda mesajı paylaşan Uçar, görev süresince birlikte çalıştığı parti üyelerine teşekkür etti.

Uçar, kamuoyuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“22.04.2025 tarihi itibarıyla Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizler gibi dürüst, çalışkan teşkilat mensuplarını tanımaktan büyük memnuniyet duydum.”

“Rabbim sizleri var etsin, sayılarınızı çoğaltsın. Biliyorum ki çok güzel işlere imza atacaksınız. Artık İl Başkanı olmadığım için grupta yer almam doğru olmayacağından müsaadenizle ayrılıyorum. Hakkınızı helal ediniz, varsa benimki de helal olsun. Selam ve dua ile…”

Kadir Uçar’ın istifasının ardından Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı’na kimin atanacağı henüz açıklanmadı. Parti kaynakları, yeni il başkanının kısa süre içinde belirleneceğini ifade etti.

Partiden açıklama gelmedi

Anahtar Parti genel merkezinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Parti teşkilatının, önümüzdeki günlerde yeni görev dağılımına ilişkin bir basın bilgilendirmesi yapması bekleniyor.