Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Zühre Genişel, Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “meşruiyet verdiği” yönündeki sözlerini sert bir dille eleştirdi.

“Cumhurbaşkanımızın onuru, milletimizin onurudur”

“Türkiye Cumhurbaşkanı meşruiyetini ABD’den değil, Türk milletinden alır” diyen Genişel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen bu sözlerin Türk milletine yapılmış bir hakaret olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın onuru, milletimizin onurudur. Bu hakaretler karşısında sessiz kalınamaz” ifadelerini kullandı.

ABD’ye nota çağrısı

ABD’nin geçmişte Türkiye’yi “diktatörlükle” suçlayan raporlarını hatırlatan Genişel, “Daha önce diktatör ilan edenlerin şimdi meşruiyet vermesi zırvadır” dedi. Vatan Partisi olarak, ABD Başkanı Trump’ın sözlerini şiddetle protesto ettiklerini belirten Genişel, hükümete “ABD’ye derhal nota verilmeli, Ankara’daki Büyükelçi Barrack persona non grata ilan edilmelidir” çağrısında bulundu.

“ABD-İsrail-Yunanistan ittifakı Türkiye’yi hedef alıyor”

Genişel, ABD-İsrail-Yunanistan ittifakının Türkiye’ye yönelik planlarını da hatırlatarak, “Amaçları Türkiye’yi bölmek, ‘Kürdistan’ adı altında ikinci İsrail devletini kurmak ve KKTC’yi yıkmaktır. Türk milleti yanlış adreslerin peşine düşmeyecek” dedi.

Son olarak Vatan Partisi’nin milli hükümet hedefini vurgulayan Genişel, “Çözüm, Türk milletinin iradesini esas alan milli hükümettedir. Biz bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.