Mersin’in Tarsus ilçesi Ankara yolu Dörtler mevkiinde meydana gelen kazada, Tahir Döğücü yönetimindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Aliye T. (59) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Ö.İ.’nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu F.D. ve yaya Aliye Teberik yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Aliye Teberik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.