Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sezonun evindeki ilk maçında Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırlayacak. Takım, Cameron Young ve Serkan Menteşe transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
Ege derbisi yarın Karşıyaka’da oynanacak
Basketbol Süper Ligi’nin Ege derbisinde Karşıyaka, sezonun evindeki ilk maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.
Bilet fiyatları tam bilet için 500 TL, öğrenci bileti için 250 TL olarak belirlendi. Aylar sonra taraftarıyla buluşacak Karşıyaka, geçen yılki as oyuncularından Mert Celep dışında tamamen yenilediği kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor karşısında 85-73 yenilerek başladı.
Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk hafta Bursaspor’u 75-65 mağlup ederek ligdeki beşinci yılında açılış maçını kazanmayı başardı.
Karşıyaka kadrosuna iki yeni isim
Ligin ilk haftasında hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, kadrosunu iki oyuncuyla daha takviye etti:
-
Cameron Young: 29 yaşında, 1.98 boyunda şutör guard. Geçen sezon Lübnan ekibi Central Club’da forma giydi. Karşıyaka’daki yedinci yabancı oyuncu oldu.
-
Serkan Menteşe: Altyapıdan yetişen ve son olarak TBL’de Ankaragücü forması giymiş olan 34 yaşındaki guard, 12 yıl sonra Karşıyaka’ya geri döndü. 1.83 boyundaki Serkan, kariyerinde Petkimspor, Afyon Bld, Best Balıkesir ve Merkezefendi gibi kulüplerde oynadı.
Bu transferlerle birlikte Karşıyaka, toplamda 12 transfer gerçekleştirmiş oldu.