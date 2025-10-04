TEMAD Güzelbahçe Şubesi üyeleri, 'Astsubay hak arama mücadelesi' kapsamında, astsubayların özlük hakları için basın toplantısı düzenledi. TEMAD Güzelbahçe Şubesi'nde düzenlenen toplantıya; emekli Astsubaylar ve eşleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Ardından TEMAD Güzelbahçe Şube Başkanı Osman Kaçmaz, açıklamalarda bulundu. Astsubayların özlük haklarına dikkat çeken Kaçmaz, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan, terörle mücadelede canını ortaya koyan muvazzaf Astsubaylarımız da bu acı tabloyu görmekte, takip etmekte, gelecekleri adına kaygılanmaktadırlar. Biz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak bir kez daha sesleniyoruz. Sadece kendimiz için değil, daha emekli olmamış meslektaşlarımız ve vatan sevgisiyle Astsubay olma hayali kuran gençlerimiz için sesleniyoruz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesini, 13 bin - 14 bin gösterge rakamına göre hesaplanan tazminatların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Emekli Astsubayların maaş skalasındaki statü adaletsizliğinin giderilmesini, yılların birikmiş mağduriyetlerinin telafi edilmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

