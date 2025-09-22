Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta maçında Balıkesirspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Erhan ve Yasin’in golleriyle galibiyet alan Kaf-Kaf, zirve yarışını sürdürdü.

Karşıyaka, Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta maçında Karşıyaka, Balıkesirspor’u evinde 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Konuk ekip, 23. dakikada Ali Sinan’ın golüyle öne geçerken, Karşıyaka ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi.

Balıkesirspor, 23. dakikada Ali Sinan’ın harika şutu ile 1-0 öne geçti. Karşıyaka savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ali Sinan, sağ çaprazdan uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Geçen sezon Karşıyaka forması giyen Ali Sinan, gol sonrası sevinç yaşamadı.

Karşıyaka, Erhan ve Yasin ile maçı çevirdi

İkinci yarıda Karşıyaka, 71. dakikada Erhan’ın golüyle eşitliği sağladı. Ferdi’nin uzun taç atışında topu kafayla ağlara gönderen Erhan, skoru 1-1 yaptı. 76. dakikada ise Karşıyaka, Yasin’in golüyle öne geçti. Ferdi’nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Yasin, kalecinin müdahalesine rağmen yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Karşıyaka, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kaf-Kaf, 9 puanla zirve yarışını sürdürdü ve 3’te 3 yaptı. Balıkesirspor ise 1 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.