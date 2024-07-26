TFF 3'üncü Lig'de sözleşme imzaladığı Gençer Cansev'in transferinden taraftarın tepkisi üzerine vazgeçen Karşıyaka gaza bastı. Yeşil-kırmızılı yönetim, kariyerinde birçok şampiyonluk bulunup son olarak geçen sezon aynı gruptaki rakiplerden Elazığspor'la Play-Off'ta mutlu sona ulaşan kaleci Hakan Canbazoğlu'yla söz kesti. Nazillispor'la 3'üncü Lig'de, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluklar yaşayan, son olarak kupa kaldırdığı Elazığspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki file bekçisinin İzmir'e gelerek Kaf-Kaf'a imza atması bekleniyor.

Tüm liglerde forma giydi

Galatasaray altyapısında yetişerek Süper Lig dahil tüm liglerde forma giyen Hakan Canbazoğlu, özellikle Erzurumspor'un kalesini korurken 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonunun Play-Off finalinde Gaziantep FK'ya karşı seri penaltılarda 4 penaltı kurtararak takımını Süper Lig'e taşımıştı. Karşıyaka orta saha ve defansın sağı ile soluna yapılacak transferler için de uzun süredir görüştüğü Süper Lig takımlarının kamp süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. Kaf-Kaf, İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra kamp için Bolu'ya gidecek.

