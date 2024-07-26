Kütahya’da, hayırsever iş insanı ve Türk Kızılay Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz tarafından merhum babası Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz adına yaptırılan aşevinin açılışı, Vali Musa Işın, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Musa Işın, aşevinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay’ın bünyesindeki 41. aşevi olan Kütahya’daki bu yeni aşevi, ilk etapta 100 ihtiyaç sahibi kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyor. Yılsonuna kadar bu sayının 500’e çıkarılması planlanıyor.

Plaket takdim edildi

Programda ayrıca, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kamu kurumları arasında en çok kan bağışı yapan kurumlardan biri olması dolayısıyla Vali Musa Işın tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e bronz madalya ve plaket takdim edildi.