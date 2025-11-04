Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu “Bir Ulusa Adanmış Ömrün Ezgileri” Anma Konseri 10 Kasım Pazartesi günü saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm hemşehrilerimizi bu özel ve anlamlı konsere davet ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 87. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenleyecek. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu tarafından düzenlenecek ‘Bir Ulusa Adanmış Ömrün Ezgileri’ adlı anma konseri, 10 Kasım Pazartesi günü saat 20.30’da Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser programında, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Cumhuriyet ruhunu yansıtan ezgiler seslendirilecek. Duygusal anlara sahne olması beklenen gecede, Atatürk’e olan saygı ve özlem bir kez daha ifade edilecek.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü değil, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatma kararlılığını hatırlatan bir gün olduğunu vurgulayarak, “Bugünlerde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece anmakla kalmıyor, onun bize emanet ettiği Cumhuriyet’i, laikliği, çağdaşlığı ve eşitliği sonsuza kadar yaşatma sözümüzü yineliyoruz. Atatürk, bizlere aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ilerlemeyi öğretti. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda onun gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu tarafından düzenlenecek olan ‘Bir Ulusa Adanmış Ömrün Ezgileri’ adlı anma konserimizde duygularımızı, minnetimizi ve özlemimizi ezgilerle dile getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu özel ve anlamlı konsere davet ediyoruz” diye konuştu.