Son günlerde özellikle büyükşehirlerdeki kafe ve restoranlarda müşterilere oturdukları süreye bağlı olarak ekstra ücret talep edilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Masa tarifesi, bir müşteri siparişini belirli aralıklarla yenilemediği takdirde, oturduğu her yarım saat için belirli bir ücret ödemesini zorunlu kılıyor. Özellikle üniversitelerin bulunduğu şehirlerde bu uygulama artış gösterdi.

Bazı işletmeler, "yarım saatte bir sipariş" zorunluluğu getirerek, giriş ücretleri ya da masaların kullanım süresine göre ek ücretler talep ediyor. Örneğin, bazı kafelerde 220 TL’nin altında sipariş veren müşterilerin masaları sınırlı süreyle kullanılabiliyor.

Masa tarifesi uygulaması yasal mı?

Son dönemde hızla yayılan bu uygulama, yasal olup olmadığı konusunda büyük tartışmalara neden oldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bu tür uygulamaların ahlaki ve etik olmayan bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Güllü, "İşletmelerin, masa tarifesi uyguladıkları yerlerde, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında uyarılar yapması gerektiğini" vurguladı.

Ayrıca, işletmelerin müşterilere, fiyatlandırma ve masa kullanım süresi hakkında açıkça bilgilendirme yapmaları gerektiğini ifade etti. Menülerde ve işletme dışındaki fiyat tabelalarında bu uyarıların görünür olması gerektiği de önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Müşteriler tepkili, işletmeler gerekli olduğunu savunuyor

Müşteriler, "Oturanak ücret" adı altında ekstra ödeme yapmayı adil bulmadığını ifade ediyor. İşletmeciler ise, artan maliyetleri karşılamak adına bu uygulamanın gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, bu uygulamanın müşteriler tarafından hoş karşılanmadığını ve tepkilerin arttığını gösteriyor.