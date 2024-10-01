Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde meydana gelen kaza, sürücülerin dikkatini çekti. Rampa aşağı inerken freni boşalan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, bina kirişinde asılı kaldı.

Yokuş aşağı kaydı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Cefakar Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 DFN 719 plakalı hafif ticari araç, freni boşaldıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 NB 3205 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yokuş aşağı kayarak önce bina korkuluklarına, ardından da binaya çarparak kirişte asılı kaldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza anında hafif ticari araçta bulunan Rojda A. ve Songül K. yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu bina boşluğundaki kirişte asılı kalan otomobil ve hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, çarpma sonucu binada da hasar oluştu. Zabıta ekipleri, hasar tespit çalışmaları için olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.