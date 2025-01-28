İstanbul Kağıthane'de, seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kağıthane’de seyir halindeki araçta yangın çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 E 1985 plakalı Mercedes marka araç, sürücüsü Mehmet Sarıca tarafından kontrol edilmek üzere yol kenarına park edildi. Aracı kontrol eden Sarıca, birden motor kısmından alevlerin yükselmeye başladığını fark etti.

Vatandaşlar müdahale etti, itfaiye Olay yerine sevk edildi

Panikleyen sürücü, çevredeki diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.