Daniel Kahneman, 2002 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi bilişsel psikolog olarak mutluluk ve tatminin farklı kavramlar olduğunu savunuyor. Mutluluk, anlık ve geçici bir deneyimken, tatmin uzun vadeli bir duygudur. Kahneman, 19 Aralık tarihli "Conversations with Tyler" podcast’inde, insanların hedefleri doğrultusunda çalışırken mutluluğu göz ardı ettiklerini ifade ediyor.

Arkadaşlık ve sosyalleşme

Kahneman, gündelik mutluluğu ölçen araştırmalarında arkadaşlarla vakit geçirmenin etkili olduğunu bulmuş olsa da, uzun vadeli hedeflere odaklananların sosyalleşmeye öncelik vermediğini vurguluyor. Bu seçimler, insanların mutluluğu maksimize etme amacında olmadıklarını düşündürüyor. Kahneman, "İnsanların yapmak istedikleri şey, hayatlarından duydukları tatmini en üst düzeye çıkarmaktır" diyor.

Tatmin ve sosyal kıstaslar

Tatminin çoğunlukla sosyal karşılaştırmalara dayandığını belirten Kahneman, yaşam tatmininin hedeflere ulaşma ve beklentileri karşılama ile ilgili olduğunu ifade ediyor. Paranın yaşam tatmini üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, ancak mutluluğun yalnızca yetersiz durumlarda etkilendiğini ekliyor. Kahneman, temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından, zenginliğin mutluluğu artırmadığını savunuyor.

Hafıza ve deneyim

Kahneman, tatminin geriye dönük, mutluluğun ise gerçek zamanlı bir deneyim olduğunu belirtiyor. İnsanların hayatları hakkında bir hikaye anlattığını, ancak günlük olumlu duyguların bu hikayeyi ilerletmeyebileceğini ifade ediyor. Mutluluğun anlık olduğunu, tatminin ise geçmişte yaşanan deneyimlerle şekillendiğini belirtiyor.

Seyahat ve anıların önemi

Kahneman, bir seyahate çıkma isteği ile anıların silinmesi arasındaki çatışmayı örnek veriyor. İnsanlar, tatmin edici anılar yaratma beklentisiyle hareket ediyor. Bu durum, sosyal medya odaklı kültürümüzü de etkiliyor; eğlenmek yerine başkalarıyla olan ilişkilerimizi ölçmeye odaklanıyoruz.

Mutluluk ve anlam

Kahneman, mutluluğu başkalarıyla birlikte hissettiğimizi savunsa da, pozitif psikoloji hareketinin daha uzun vadeli bir bakış açısı benimsediğini belirtiyor. Kendisi, "ilginç bir hayat" sürdüğünü, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu ifade ediyor. Ancak yazı üzerinde yalnız çalışmanın "berbat" olduğunu, varlığını anlamlı bulmadığını da dile getiriyor.