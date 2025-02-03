Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren Yenidoğan Çetesi sanıklarından İlker Gönen, İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Hacı Ömer Çetinsaya Camii’ndeki törene, Gönen’in ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, aile fertleri tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Avukatından dikkat çeken açıklama

Gönen’in ölümüne ilişkin açıklama yapan avukatı Aydın Mantar, ilk değerlendirmelerin intihar yönünde olduğunu ancak kesin bir sonuca varmak için adli tıp sürecinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

"Henüz dosyaya tam olarak erişemedik. Adli tıp süreci tamamlanmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.