6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mezarlıklara akın etti.

04.17’de hüzünlü anlar yaşandı

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta en büyük mezarlıklardan biri olan Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17’yi gösterdiğinde duygusal anlara sahne oldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi.

Mezar taşlarına çiçekler bırakıldı

Depremde kaybettikleri yakınlarını anmaya gelen aileler, mezar taşlarına çiçekler bırakarak sevdiklerinin hatıralarını yaşattıklarını ifade etti. Kapıçam Mezarlığı, yıl dönümünde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, sevdiklerine duydukları özlemi dile getirirken, bazıları mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Şehir genelinde anma programları düzenlendi

Kahramanmaraş genelinde belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli anma programları gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlitler okutulurken, mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara çorba ve su ikram edildi.