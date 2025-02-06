Sivas’ta yoğun kar yağışı kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önündeki tıra çarptı. Kazada 1’i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza gece yarısı meydana geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 00.35 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun Gölova ilçesi mevkiinde gerçekleşti. V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular yaralandı.

Otobüs şoförünün durumu ağır

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 13 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunda trafik bir süre aksadı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.