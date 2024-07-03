KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan 6 öğrenci ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kurumda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, sınavda 500 tam puan alma başarısını gösteren öğrencilerin, Kahramanmaraş'ı gururlandırdığını söyledi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin eğitim-öğretim hayatını da etkilediğini dile getiren Kahraman, "Kentte deprem sürecinin hemen ardından kaçınılmaz bir gerçek olarak, eğitimin bir parçası olan öğrencilerimiz sınavlarında istediği başarıyı alamadı. Deprem nedeniyle geçtiğimiz yıl başarımız doğal olarak aşağıya indi. Biz bunu hiç sorun etmedik çünkü bir afet yaşanmıştı. Telafinin yollarını aradık ve bu yıl gerçekleştirilen LGS sınavına 13 bin 902 öğrencimiz katıldı. İlimiz öğrencileri, bu yıl matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinden alınan puanlar itibariyle Türkiye ortalamasının üzerine tekrar çıktılar." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 25 öğrencinin ilk bine girdiğini ifade eden Kahraman, Afşin ilçesinden 1, Onikişubat ilçesinden de 5 öğrencinin 500 tam puan alarak 352 LGS sınavı birincisi arasında yerini aldığını, 15 öğrencinin ise 1 yanlışı olduğunu bildirdi.

Konuşmanın ardından Kahraman, öğrencilere altın hediye etti.

Programa Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğrenciler ve aileleri katıldı.