12 yaşındaki Ayşe Al Sido, Gaziantep'teki bir ameliyat sırasında kalbinin durmasının ardından, entübe edilerek İzmir'e sevk edildi. Burada yapılan başarılı müdahale sonucunda, kalbinde tespit edilen 10 santimlik kitle sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Ameliyat öncesi hayati tehlike

Gaziantep'te, sırtındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran Ayşe, burada muayene edilerek sırtındaki kitlenin alınmasına karar verildi. 22 Ağustos’ta gerçekleştirilen ameliyat sırasında, talihsiz bir şekilde kalbi duran Ayşe, yaklaşık 30 dakika süren kalp masajı ile hayata döndürüldü. Bilinci kapalı olarak yoğun bakım ünitesine alınan Ayşe’nin kalbinde, halk arasında "köpek kisti" olarak bilinen kist hidatik tespit edildi.

İzmir'e sevk ve başarıyla gerçekleşen ameliyat

Hayati tehlikesi olan Ayşe’nin ailesine, kist ameliyatının İzmir'de yapılabileceği bildirildi. 23 Ağustos’ta entübe halde ambulans uçakla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ayşe, burada 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından 28 Ağustos’ta uyandırıldı ve taburcu edilerek normal hayatına dönmesi için gerekli süreç başlatıldı.

"Artık iyileştim" dedi

Ayşe Al Sido, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi. Gaziantep’teki ameliyat sonrası gözünü İzmir’de açtığını belirten Ayşe, "Beni kurtardıkları için doktorlarıma teşekkür ediyorum. Artık iyileştim. Rahat nefes almak güzel bir duygu. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. Büyüyünce beyin cerrahı olmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar durumu değerlendiriyor

Ameliyatı gerçekleştiren İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nden Prof. Dr. Onur Işık, Ayşe'nin durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Ameliyattan önce 30 dakikalık bir kalp masajı süreci yaşadık. Bu süreçte organlarının ve beyninin ne kadar hasar gördüğünü bilmiyorduk. Ameliyatla kalbinin tam ortasındaki kitleyi temizledik; bu kitle 10 santim çapında oldukça büyük bir yapıya sahipti. Kist, kalbin iletim sistemini etkileyerek hasara yol açmıştı. Ameliyatın ardından kalp fonksiyonları normale döndü ve Ayşe başarılı bir şekilde uyandı."

Parazit tedavisi devam ediyor

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, kist hidatiğin köpekler, tilkiler ve çakallar gibi hayvanların dışkılarındaki parazit yumurtalarıyla bulaşan bir hastalık olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Genellikle karaciğer veya akciğerde görülen bu kistin, Ayşe’nin kalbinde oluşması oldukça nadir bir durumdur. Ameliyat sonrası durumu iyi, ancak parazit tedavisine devam ediyoruz. Vücut taramaları yapılmakta ve şu an vücudunda başka bir kist tespit edilmemiştir" dedi.

Ayşe’nin annesi Fatma Al Sido, kızının iyileşmesinin mutluluğunu paylaşarak, "Allah bize kızımızı bağışladı. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde duygularını ifade etti.