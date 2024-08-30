ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Kamala Harris, adaylık sürecindeki ilk röportajını CNN'e vererek önemli açıklamalarda bulundu. Harris, başkan olması durumunda İsrail'e silah ambargosu uygulamayı düşünmediğini net bir şekilde ifade etti ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Harris: "İsrail'in savunma hakkı sarsılmaz"

Harris, ABD-İsrail ilişkileri ve Gazze'deki insani kriz üzerine gelen sorulara yanıt verirken, İsrail'in kendini savunma hakkına olan taahhüdünün sarsılmaz ve kesin olduğunu belirtti. Harris, "İsrail'in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm değişmeyecek," diyerek bu konudaki duruşunu netleştirdi.

Demokrat Parti içinde bazı kesimlerin İsrail'e silah ambargosu uygulanması taleplerine de değinen Harris, bu politikanın değişmeyeceğini ifade ederek, "Şu an önceliğimiz ateşkesi sağlamak," dedi. Aynı zamanda, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekerek, esirlerin kurtarılması ve savaşın sona ermesi için ateşkes anlaşmasının önemini vurguladı.

Sınır güvenliği ve ekonomi üzerine görüşleri

Sınır güvenliği konusundaki sorulara da yanıt veren Harris, temel değerlerinde bir değişiklik olmadığını savunarak, sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Harris, Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilen sınır güvenliği paketi hakkında konuşurken, bu paketin geçmemesini eski Başkan Donald Trump'a bağladı ve Trump'ı bu konuda samimiyetsiz davranmakla eleştirdi.

Ekonomiyle ilgili de çeşitli vaatlerde bulunan Harris, enflasyonu düşürmeye devam edeceklerini, çocuk yardımını artıracaklarını ve ilk kez ev sahibi olacaklara kredi desteği sağlayacaklarını belirtti. Harris, ayrıca Cumhuriyetçi bir ismi kabinesinde görevlendirme fikrine açık olduğunu da ifade etti.