Associated Press ve CNN International tarafından bildirilen habere göre, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz'i başkan yardımcısı adayı olarak gösterecek. Harris ve Walz'in, çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde düzenlenecek yedi mitinge katılması bekleniyor.

Harris ve Walz: Demokrat Parti’nin yeni umudu

59 yaşındaki Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilme teklifini parti baskısı altında sonlandırmasının ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak seçildi. Harris'in adaylığı, Demokrat Parti’nin seçim zaferi umutlarını canlandırdı. Harris'in başkan yardımcısı olarak Tim Walz'u seçmesi, parti içindeki birçok kesim tarafından olumlu karşılandı.

Son anketlerde Harris önde

Amerikan CBS kanalının yaptırdığı son ankete göre, Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump’ın bir puan önünde görünüyor. Ancak, seçimlerin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde Trump ve Harris başa baş gözüküyor. Başkan Joe Biden seçim yarışındayken yapılan anketlerde, Trump bu eyaletlerde beş puan öndeydi.

Donald Trump ve JD Vance: Cumhuriyetçi Parti’nin adayları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ise, Ohio Senatörü James David Vance’ı (JD Vance) başkan yardımcısı adayı olarak seçmişti. Trump ve başkan yardımcısı adayı JD Vance, Harris’in kimi seçeceğinin seçim üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savundu. JD Vance, "İnsanlar ilk olarak ya Donald Trump’a veya Kamala Harris’e oy verecek, bu işler böyle oluyor," dedi.

Tim Walz kimdir?

Tim Walz, Minnesota Valisi olarak tanınan bir isimdir. Vali Walz, eğitimci geçmişi ve ulusal muhafızlarda görev yapmış olmasıyla bilinir. Demokrat Parti içinde güçlü bir figür olan Walz, birçok farklı alanda reform ve yenilikçi politikalarıyla dikkat çekmiştir. Harris'in başkan yardımcısı adayı olarak Walz'u seçmesi, seçimin kritik eyaletlerde kazanılmasına yardımcı olabilecek stratejik bir hamle olarak görülüyor.