Yaz şarkısına boğazda klip çekti

Türk müziğinin deneyimli ismi Kamil Hazar, yeni albümündeki üçüncü klip çalışmasını tamamladı. Seyhan Müzik etiketiyle yayımlanan 12 eserden oluşan albümde yer alan "Vazgeçmem Senden" adlı parça, Boğaz turu eşliğinde kliplendi. Klip çekimi, İstanbul Boğazı’nın Ali Eşitlik bölgesinde, renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Söz ve müzik Kamil Hazar’a ait

Şarkının söz ve müziği Kamil Hazar’a aitken, düzenlemesi ise müzik dünyasının deneyimli ismi Erdinç Onar tarafından yapıldı. Kamil Hazar, klip çalışmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu parça hareketli, neşeli ve tam bir yaz şarkısı. Boğaz’ın güzelliğiyle bu enerjiyi birleştirdik. Bu ortam, eserin neşesini daha da artırdı” dedi.

Popüler tarza yöneldi

Daha önceki iki çalışmasında derin anlamlar barındıran şarkılarla dinleyici karşısına çıkan Hazar, bu defa popüler kültüre hitap eden bir parçayla müzikseverlerin karşısında. “Popüler tarzda üretilen şarkılar daha çok tercih ediliyor. Bu nedenle 'Vazgeçmem Senden', popüler kültüre bir katkı niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

Kamil Hazar, albümdeki diğer eserler için de klip hazırlıklarının sürdüğünü ve yaz boyunca dinleyicilerle yeni projelerle buluşmayı planladığını belirtti. Klip, müzik platformlarında ve dijital kanallarda yayınlanarak dinleyiciyle buluştu.