Sanayide kadın gücü artıyor

Aydın’ın köklü eğitim kurumlarından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Aydın Sanayi Odası (AYSO) iş birliğiyle kadınlara yönelik CNC Operatörlüğü Kursu başlatıldı. 1 Temmuz’da başlayan 7 haftalık eğitimle, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü kadınlar tarafından karşılanacak.

Kurs kapsamında eğitimler devam etti

SolidWorks, CNC Torna ve programlama dersleriyle kursiyerler, teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Kurs sonunda kadınların sanayide aktif olarak yer almaları ve mesleki donanımlarını artırmaları amaçlandı. Kadın kursiyerler, "Biz de varız" diyerek sektördeki yerlerini alma kararlılığını gösterdi.

Aydın Sanayi Odası’ndan destek ve istihdam garantisi verildi

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, kursun yürütüldüğü atölyeyi ziyaret etti. Eğitim süreci hakkında okul yönetiminden bilgi alan Maraş, kadınların sanayiye katılımının toplumsal eşitlik ve üretim gücünü artırma açısından önemine dikkat çekti. Kursiyerlerin öğle yemekleri ve iş kıyafetlerinin AYSO üyeleri tarafından karşılandığını belirten Maraş, istihdam garantisi verildiğini ve benzer projelere desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kadınların mesleki becerileri güçlendirildi

“Stressiz Okul” ve “Okul Sanayi El Ele” projeleri kapsamında düzenlenen kurs, Aydın’daki kadınların mesleki gelişimine katkı sağladı. Kadın kursiyerler, CNC teknolojileri alanında uzmanlaşarak sanayide güçlü bir pozisyona yükseldi.

Aydın’da sanayide kadın gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu eğitim, iş birliği ve destekle sürdürülecek. Eğitim sonunda kadınların sanayide daha fazla istihdam edilmesi hedeflendi.