Kamil Koç, İstanbul-İzmir hattındaki seferlerini eksprese dönüştürerek yolcularına daha hızlı bir seyahat imkanı sunmaya başladı. 98 yıllık deneyimiyle sektördeki yeniliklerine bir yenisini ekleyen Kamil Koç, bu adımıyla yoğun talep gören güzergahı daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yolcu talepleri doğrultusunda yapılan iyileştirme

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, İstanbul-İzmir güzergahında gerçekleştirilen ekspres seferlerin yolcu memnuniyetine odaklı bir karar olduğunu belirtti. Türkyılmaz, "Bu yeni uygulama, özellikle trafik nedeniyle önemli zaman kaybı yaşayan yolcularımız için büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

Ulaşımda zaman tasarrufu ve konfor

Yeni seferler, İstanbul'dan İzmir'e direkt olarak, Balıkesir ve Manisa gibi zaman kaybettiren noktalara uğramadan ulaşma imkanı sunuyor. Türkyılmaz, "Yolcularımız, İstanbul-Esenler, Alibeyköy, Dudullu, Bursa, Susurluk-Konakoğlu Dinlenme Tesisi ve İzmir güzergahını kullanarak daha hızlı bir şekilde varış noktalarına ulaşacak" ifadelerini kullandı.