Eylemlere Destek Verildi

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve diğer sendikaların ortak kararıyla, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde hükümetin sunduğu düşük zam teklifini reddeden memurların İzmir ve yurt genelindeki eylemlerine destek verdi. Erdağ, açıklamasında, “Sefalet zammına hayır. Bugün attığımız her adım, yarın da haklarımızı savunacağımızın güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin Teklifi Kesin Bir Şekilde Reddedildi

Erdağ, Türkiye genelinde gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerinin yıllardır karşılaşılan sefalet ve yoksulluk koşullarına karşı onurlu bir duruş olduğunu vurguladı. İzmir’de Konak Meydanı’nda buluşan kamu emekçileri, sadece maaş değil, aynı zamanda adalet ve eşitlik taleplerini dile getirdi. 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde hükümetin belirlediği teklif, memurların yoksulluğa sürüklenmesine neden olacağı gerekçesiyle kesin bir şekilde reddedildi.

Hak Arama Mücadelesi Alanlarda Sürüyor

Erdağ, açıklamasına devam ederek, “Biz alanlarda sadece maaş istemiyoruz. Onur istiyoruz. Adalet istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz” dedi. Kamu emekçileri, anayasanın 51. maddesi ve ilgili yasalar çerçevesinde hak arama yollarını kullanarak seslerini yükseltiyor. Birleşik Kamu-İş, haklar elde edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Onurlu Bir Yaşam ve Adil Bir Toplum İçin

Erdağ, Türkiye’de emeğin değerini savunmanın simgesi olan bu eylemin susturulamayacağını ve kamu emekçilerinin mücadelesinin durdurulamayacağını ifade etti. Haklarını almak için alanlarda olmaya devam edeceklerini belirten Erdağ, onurlu bir yaşam, insanca ücret ve adil bir toplumun herkesin hakkı olduğunu vurguladı.