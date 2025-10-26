İzmir'in Kiraz ilçesinde yoldan çıkan kamyon devrildi, sürücü Ahmet K. (28) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza Alaşehir kara yolunda meydana geldi
İzmir’in Kiraz ilçesinde, Ahmet K. (28) yönetimindeki 45 ATK 442 plakalı kamyon, Alaşehir kara yolunda yoldan çıkarak yan yattı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralanan sürücü Ahmet K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili yetkililer bilgi verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.