Sahtecilik Ağının Boyutu

Zafer Partisi Muğla İl Başkanı Cem Ayber, son günlerde gündeme gelen sahte diplomalar ve kamu sistemlerindeki usulsüz girişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ayber, “Bu kadar kapsamlı bir sahtecilik, kamu otoritesinin aymazlığı, basiretsizliği veya göz yumması olmadan gerçekleşemez” dedi.

Resmi Rakamlar Gerçeği Yansıtmıyor

Ayber, resmi açıklamalarda yer alan 65 kişilik iddianame ve 135 şüpheli sayısının gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Medyadan edindiğimiz bilgilere göre bu sayı on binlerce olabilir. Yakalananlar sadece teknik takibe takılanlar. Henüz ortaya çıkmamış çok daha büyük bir tablo var” ifadelerini kullandı.

Cezasızlık Toplumsal Güveni Zayıflatıyor

Kamu görevlilerinin milyonlarca dolarlık yolsuzluklar karşısında 11 ay gibi kısa sürelerle hapis yatıp serbest bırakıldığını hatırlatan Ayber, “Milyonlarca insan ömrünü çalışarak geçirirken, kamu kaynaklarını zimmetine geçirenler neredeyse ödüllendirilir gibi cezalandırılıyor. Böyle bir düzende insanlar korkusuzca suça yönelir” dedi.

Masumlar Cezaevinde, Gerçek Suçlular Dışarıda

Ayber, CHP’li belediye başkanları ve yüzlerce çalışanın cezaevinde olduğunu, bazılarının masum olmasına rağmen unutulup gittiğini söyledi. “Bazıları gerçekten suça bulaşmış olabilir ama çoğu büyük ihtimalle masum. Suçlular dışarıda gezerken, suçsuzlar içeride çürüyor” ifadelerini kullandı.

Adaletin Olumsuz Etkileri Ekonomi ve Turizme Yansıyor

Cem Ayber, adaletin doğru işlemediği bir ortamda ekonominin ve turizmin de olumsuz etkilendiğini vurguladı. “Güvenin olmadığı yerde yatırım olmaz, turizm gelişmez. Sahtecilik önlenemez hale gelir. Çünkü kutsal olan adalet inancını yok ettiniz” dedi.