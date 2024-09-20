Bu yıl ikincisi düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda, voleybol müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Mimar Sinan Spor Salonu ve SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 15 takım mücadele etti.

Kadınlar Kategorisinde Aydın Valiliği Zirvede

Kadınlar kategorisinde Aydın Valiliği, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Çine Devlet Hastanesi, üçüncülüğü ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü elde etti.

Erkekler Kategorisinde Zorlu Mücadeleler

Erkekler kategorisinde ise Germencik Kaymakamlığı, zorlu maçlar sonucunda birinci olarak öne çıktı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci olurken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Her iki kategoride de ilk üç sırayı alan takımlar, 1-6 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Bölge Finalleri'nde boy göstermeye hak kazandı. Bu süreçte takımların sergilediği performans, gelecek turnuvalar için büyük bir heyecan yaratıyor.