Nazilli Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Ekipler, ağaçları budayarak olası zararlılara karşı gerekli önlemleri alırken, aynı zamanda ot biçme ve temizlik faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Nazilli Belediyesi, Kış Öncesi Çalışma Başlattı (3)

Estetik ve sağlıklı yeşil alanlar

Budama çalışmalarıyla birlikte, yaz aylarında büyüyen otların kesilmesi sağlanarak, ilçenin düzenli ve estetik bir görünüm kazanması hedefleniyor. Ekipler, bu sayede kış dönemi için alanların sağlıklı bir yapı kazanacağına da dikkat çekti.

Ferdi Zeyrek 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesine destek verdi Ferdi Zeyrek 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesine destek verdi

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti: “Bu düzenlemeler yalnızca görsel açıdan değil, sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Doğal yaşamın korunması ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalar, ilçemizin yeşil dokusuna katkıda bulunuyor. Halkımızdan, yeşil alanlar konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.”

Nazilli Belediyesi, Kış Öncesi Çalışma Başlattı (1)

Konforlu yürüyüş yolları

Temizlik faaliyetleri, park ve bahçelerin yanı sıra yürüyüş yollarında da detaylı olarak sürdürülerek, vatandaşların daha konforlu bir ortamda zaman geçirmesi sağlanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ