Nazilli Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Ekipler, ağaçları budayarak olası zararlılara karşı gerekli önlemleri alırken, aynı zamanda ot biçme ve temizlik faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Estetik ve sağlıklı yeşil alanlar

Budama çalışmalarıyla birlikte, yaz aylarında büyüyen otların kesilmesi sağlanarak, ilçenin düzenli ve estetik bir görünüm kazanması hedefleniyor. Ekipler, bu sayede kış dönemi için alanların sağlıklı bir yapı kazanacağına da dikkat çekti.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti: “Bu düzenlemeler yalnızca görsel açıdan değil, sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Doğal yaşamın korunması ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalar, ilçemizin yeşil dokusuna katkıda bulunuyor. Halkımızdan, yeşil alanlar konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.”

Konforlu yürüyüş yolları

Temizlik faaliyetleri, park ve bahçelerin yanı sıra yürüyüş yollarında da detaylı olarak sürdürülerek, vatandaşların daha konforlu bir ortamda zaman geçirmesi sağlanıyor.