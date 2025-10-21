Kamuda kariyer hedefleyen vatandaşlar için yeni ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı. Adli Tıp Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İklim Değişikliği Başkanlığı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda toplam 140 sözleşmeli personel alacak. Başvuruların KPSS puanı ve sözlü sınav değerlendirmeleriyle yapılacağı ilanlarda adayların başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu.

Kurumlara Göre Personel Alımları

1. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Toplam alım: 32 sözleşmeli personel

Pozisyonlar: 17 destek personeli (temizlik görevlisi, şoför, elektrikçi), 14 büro personeli, 1 koruma ve güvenlik görevlisi

Şartlar: Destek personeli ve koruma görevlisi için en fazla 35 yaşında olmak ve ortaöğretim mezunu olmak gerekiyor. Büro personeli için KPSS P3 puan türünde en az 70 puan ve ilgili fakültelerden mezuniyet şartı aranıyor.

Başvuru: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden 3 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Yerler: Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlükleri

2. İklim Değişikliği Başkanlığı (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Toplam alım: 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı

Mezuniyet Şartları: 10 çevre mühendisliği, 2 iktisat/işletme/siyasal bilgiler fakültesi, 2 bilgisayar mühendisliği, 2 endüstri veya kimya mühendisliği

Başvuru Şartları: KPSS P3 puan türünden en az 70, YDS veya denkliği en az 70, 35 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru Tarihleri: 20 Kasım – 4 Aralık 2025

Sınav: Sözlü sınav, bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü ve genel kültür kriterlerine göre değerlendirilecek. Başarı puanı 70 ve üstü.

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Toplam alım: 7 sözleşmeli bilişim personeli

Pozisyonlar: 2 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı, 2 sistem uzmanı

Başvuru Şartları: KPSS P3 puanının %70’i ve yabancı dil puanının %30’u toplamına göre sıralama yapılacak

Başvuru Tarihleri: 4 Kasım 2025’e kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek

Sınav: Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Sınav yeri ve tarihleri YÖK internet sitesinden ilan edilecek.

4. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Toplam alım: 85 personel

Şartlar: 2024 KPSS’den en az 70 puan almış, 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak

Başvuru Tarihleri: 23 Ekim – 5 Kasım 2025

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Sınav: Sözlü sınav, İstanbul Bahçelievler merkez binasında yapılacak. Başvuru ve sınav sonuçları kurumun internet sitesinden duyurulacak. Çağatay Güç mazbatasını aldı: “Küçük şeyleri konuşmayacağız” İçeriği Görüntüle

Başvuru ve Sınav Süreci Genel Notları