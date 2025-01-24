İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak’ta bulunan 5 katlı bir iş merkezinin beşinci katında yangın çıktı. Saat 14.40 sularında başlayan yangının, tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldiği bildirildi. Yangının büyümesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

52 araç, 139 itfaiye personeli sevk edildi

Yangının büyüklüğü nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1000 metrekarelik bir alanı kapsayan tekstil atölyesindeki yangına, toplamda 52 araçla 139 itfaiye personeli müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve iş yerindeki hasar tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Yangının büyüklüğü nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.