Türkiye’de memur olmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat doğdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, 27 kamu kurumu toplamda 2.133 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 555 memur, 227 sözleşmeli personel ve 1.351 işçi yer alıyor.

İşte detaylar:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

MEB, bilişim alanında 6 sözleşmeli personel alımı yapacak:

Pozisyonlar : 1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (iOS) 1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Android) 2 Yazılım Önyüz Geliştirme Uzmanı 1 Kıdemli Network Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı 1 Network Uzmanı

: Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 27 Eylül 2024.

100 Müfettiş Yardımcısı Alımı

MEB ayrıca 100 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tarihleri: 14 Ekim - 25 Ekim 2024.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

4 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.

alımı yapılacak. Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 1 Ekim 2024.

Diyanet İşleri Başkanlığı

10 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

alınacak. Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 4 Ekim 2024.

Mevlana Kalkınma Ajansı

3 Uzman Personel Alımı : Lisans mezunu ve KPSS'den en az 80 puan alan adaylar arasından seçilecek.

: Lisans mezunu ve KPSS'den en az 80 puan alan adaylar arasından seçilecek. Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 4 Ekim 2024.

İnönü Üniversitesi

110 Sözleşmeli Personel Alımı : 52 hemşire, 11 sağlık teknikeri, 2 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 mühendis, 2 büro personeli, 1 sistem programcısı, 2 programcı, 2 teknisyen, 3 güvenlik görevlisi, 30 destek personeli, 1 odyolog, 1 kütüphaneci.

: Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 7 Ekim 2024.

Türkşeker

1.350 Geçici İşçi Alımı : 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü.

: Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 27 Eylül 2024.

Yargıtay

4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapılacak.

yapılacak. Başvuru Tarihleri: 30 Eylül - 11 Ekim 2024.

Diğer kurumlar

Dikmen Belediyesi : 1 mühendis ve 1 zabıta memuru alımı (Başvuru: 1 Ekim - 4 Ekim 2024).

: 1 mühendis ve 1 zabıta memuru alımı (Başvuru: 1 Ekim - 4 Ekim 2024). Hopa Belediyesi : 1 veteriner hekim ve 1 mühendis (Başvuru: 1 Ekim - 4 Ekim 2024).

: 1 veteriner hekim ve 1 mühendis (Başvuru: 1 Ekim - 4 Ekim 2024). Maden Belediyesi : 1 mühendis ve 1 ekonomist (Başvuru: 1 Ekim - 3 Ekim 2024).

: 1 mühendis ve 1 ekonomist (Başvuru: 1 Ekim - 3 Ekim 2024). Ankara Büyükşehir Belediyesi : 133 zabıta memuru alımı (Başvuru: 3 Ekim - 11 Ekim 2024).

: 133 zabıta memuru alımı (Başvuru: 3 Ekim - 11 Ekim 2024). BDDK : 45 personel alımı (Başvuru: 10 Ekim - 20 Ekim 2024).

: 45 personel alımı (Başvuru: 10 Ekim - 20 Ekim 2024). Adalet Bakanlığı: 300 icra müdür yardımcısı ve icra müdürü alımı (Başvuru: 24 Ekim - 30 Ekim 2024).

Başvuru süreci

Başvurular, belirtilen tarihler içinde ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden yapılacaktır. Adayların, gereklilikleri dikkatlice incelemesi ve gereken belgeleri temin etmesi önemlidir.