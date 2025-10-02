Afyonkarahisar’da polis ekipleri, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Polisin hedefinde firariler vardı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., şehir merkezindeki bir adreste polis operasyonuyla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.