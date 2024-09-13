İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde annesini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltında olan şüpheli, emniyette suçunu itiraf etti. Polis ekipleri, Fetihtepe Mahallesi Okçular Sokak'ta bir binada oturan Aysel Y'nin (54) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

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Cinayeti itiraf etti 

Olaya ilişkin olarak başlatılan incelemede, cinayeti maktulün oğlu Ercan Y'nin (31) işlediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette cinayeti itiraf etti.

Adli işlemler başlatılacak 

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ercan Y'nin, ifadesinde 11 Eylül Çarşamba günü evde tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edilecek. 

Kaynak: AA