Kişisel alan, insanlar arasındaki ilişki düzeyine göre belirlenen fiziksel mesafeyi ifade eder. Antropolog Edward Twitchell Hall tarafından tanımlanan bu alan dört kategoriye ayrılır: mahrem alan (45 cm’ye kadar), kişisel alan (45 cm-1.2 m), sosyal alan (1.2 m-3.6 m) ve kamu alanı (3.6 m-7.6 m).

Türk insanının kişisel alan bilinci neden zayıf?

1. Sürü Psikolojisi: Türk toplumu, geçmişten gelen sürü psikolojisi etkisi altında kalmıştır. Atasözlerinde bu durum sıkça görülmektedir; örneğin "sürüden ayrılanı kurt kapar" sözü, bireyselliğin önünde engeller oluşturur.

2. Birey Olmama Durumu: Türk insanı, 40 yaşına gelse bile birey olma konusunda zorluklar yaşamaktadır. Ailelerin çocuk yetiştirmedeki dikkatsizliği, bireysel alanın ihlaline yol açar. Çocuk odasında kapı kapalı otururken izinsiz giren aile bireyleri, özel alan ihlali konusunda şikayetçi olmamalıdır.

3. Savunma Psikolojisi: Sürekli işgal ve savaş tehdidi, insanları gereğinden fazla yakın olmaya zorlamaktadır. Özellikle kırsal kesimde geniş arazi olmasına rağmen, evlerin yakın inşa edilmesi bu savunma psikolojisinin bir sonucudur.

Sonuç olarak, kişisel alan anlayışının zayıf olması, bireylerin hem psikolojik hem de sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu durumun üstesinden gelmek için farkındalığın artırılması önemlidir.