Kanada’da, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile yaşadığı harcama politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa etti. Freeland, istifasını kamuoyuyla paylaştığı mektubunda Trudeau’nun kendisinden Maliye Bakanı görevini bırakmasını istediğini belirtti.

“Güvene sahip olmadığımı açıkça belirttiniz”

Freeland, istifa mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakanın tam güvenine sahip olması gerekir. Ancak geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yol konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük. Artık bu güvene sahip olmadığımı açıkça belirttiniz.”

Başbakan Trudeau’nun Freeland’e kabinede başka bir görev teklif ettiği ancak Freeland’in bunu reddederek istifa etmeyi tercih ettiği öğrenildi.

ABD ile gümrük vergisi krizi

Freeland ile Trudeau arasındaki fikir ayrılıklarının, ABD’nin Kanada’ya uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergisine karşı alınacak önlemlerden kaynaklandığı ifade edildi. Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemde alınan bu kararın etkilerine dair Trudeau ile Freeland’in farklı stratejiler önerdiği ve bu durumun iki lider arasında gerilim yarattığı belirtiliyor.

Kanada siyasetinde kriz

Freeland’in istifası, Trudeau hükümetini zor bir dönemece sokarken, Kanada siyaseti yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Maliye Bakanlığı’na kimin atanacağı ve Freeland’in yerine Başbakan Yardımcılığı görevini kimin üstleneceği, merakla bekleniyor.